В рыбном хозяйстве в одном пруду вырастили по 7 кг карпа на 1 м (в квадрате) площади ??руда и получили 67200 кг рыбы а в другом пруду -по 8кг карпа на 1 м (в квадрате) площади и получили 61 600 кг рыбы На сколько квадратных мет...
Математика
В рыбном хозяйстве в одном пруду вырастили по 7 кг карпа на 1 м (в квадрате) площади ??руда и получили 67200 кг рыбы а в другом пруду -по 8кг карпа на 1 м (в квадрате) площади и получили 61 600 кг рыбы На сколько квадратных метров площадь одного пруда больше площади другова
Ответ(ы):
Гость:
1) 7 кг* 1 м кв.= 7 кг 2)67200:7=9600 м кв. 3) 8 кг * 1 м кв. = 8 кг 4)61600:8=7700 м кв. 5) 9600 кг-7700 кг=1900 кг-разница Вот решение ответ потом сам(а) напишешь.
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