В рыбном хозяйстве в одном пруду вырастили по 7 кг карпа на 1 м (в квадрате) площади ??руда и получили 67200 кг рыбы а в другом пруду -по 8кг карпа на 1 м (в квадрате) площади и получили 61 600 кг рыбы На сколько квадратных мет...

Математика

В рыбном хозяйстве в одном пруду вырастили по 7 кг карпа на 1 м (в квадрате) площади ??руда и получили 67200 кг рыбы а в другом пруду -по 8кг карпа на 1 м (в квадрате) площади и получили 61 600 кг рыбы На сколько квадратных метров площадь одного пруда больше площади другова

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