В саду посажены рядами 600 яблонь и 400 груш. В каждом ряду число деревьев одинаково. ??ри этом рядов с яблоними на 5 больше, чем рядов с грушами.Сколько в саду рядов яблонь и груш?
Математика
В саду посажены рядами 600 яблонь и 400 груш. В каждом ряду число деревьев одинаково. ??ри этом рядов с яблоними на 5 больше, чем рядов с грушами.Сколько в саду рядов яблонь и груш?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как число деревьев в каждом ряду одинаково то находим количество деревьев в 5 рядах 600-400=200 А в одном ряду 200/5=40 деревьев Теперь находим количество рядов 600/40=15 рядов яблонь 400/40=10 рядов груш
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