В саду посажены рядами 600 яблонь и 400 груш. В каждом ряду число деревьев одинаково. ??ри этом рядов с яблоними на 5 больше, чем рядов с грушами.Сколько в саду рядов яблонь и груш?

Математика

В саду посажены рядами 600 яблонь и 400 груш. В каждом ряду число деревьев одинаково. ??ри этом рядов с яблоними на 5 больше, чем рядов с грушами.Сколько в саду рядов яблонь и груш?

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