В саду растёт 158 деревьев, из них A деревьев составляют яблони, а остальные- вишни. Сколько вишнёвых деревьев растёт в саду?
Математика
В саду растёт 158 деревьев, из них A деревьев составляют яблони, а остальные- вишни. Сколько вишнёвых деревьев растёт в саду?
Ответ(ы) на вопрос:
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158-а это самый точный ответ
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