В саду растёт 158 деревьев, из них A деревьев составляют яблони, а остальные- вишни. Сколько вишнёвых деревьев растёт в саду?

Математика
В саду растёт 158 деревьев, из них A деревьев составляют яблони, а остальные- вишни. Сколько вишнёвых деревьев растёт в саду?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
158-а это самый точный ответ
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