В саду растёт 158 деревьев, из них A деревьев составляют яблони, а остальные- вишни. Сколько вишнёвых деревьев растёт в саду?

Математика

В саду растёт 158 деревьев, из них A деревьев составляют яблони, а остальные- вишни. Сколько вишнёвых деревьев растёт в саду?

Автор: Гость