В саду растет 158 деревьев. из. них а. деревьев. состовляют яблони. а остальные. -вишн?? сколько. вишневых деревьев. растет в. саду

Математика

В саду растет 158 деревьев. из. них а. деревьев. состовляют яблони. а остальные. -вишн?? сколько. вишневых деревьев. растет в. саду

Автор: Гость