В саду растет 158 деревьев. из. них а. деревьев. состовляют яблони. а остальные. -вишн?? сколько. вишневых деревьев. растет в. саду
Математика
В саду растет 158 деревьев. из. них а. деревьев. состовляют яблони. а остальные. -вишн?? сколько. вишневых деревьев. растет в. саду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
158-а=х а - это мы обозначили яблони х - это будут вишни
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