В саду собрали 615 кг яблок. часть яблок разложили в корзины, по 30 кг в каждую корзин??, а остальные 135 кг яблок отправили на рынок. сколько корзин понадобилось? решить с помощью уравнения
Математика
В саду собрали 615 кг яблок. часть яблок разложили в корзины, по 30 кг в каждую корзин??, а остальные 135 кг яблок отправили на рынок. сколько корзин понадобилось? решить с помощью уравнения
Ответ(ы):
Гость:
Ну я знаю что 16 корзин понадобилось
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