В саду собрали 615 кг яблок. часть яблок разложили в корзины, по 30 кг в каждую корзин??, а остальные 135 кг яблок отправили на рынок. сколько корзин понадобилось? решить с помощью уравнения

Математика

В саду собрали 615 кг яблок. часть яблок разложили в корзины, по 30 кг в каждую корзин??, а остальные 135 кг яблок отправили на рынок. сколько корзин понадобилось? решить с помощью уравнения

Автор: Гость