В школьную библиотеку привезли 6 одинаковых пачек с учебниками математики. Всего ?? них было 72 учебника. Сколько таких пачек понадобится на класс, в котором 24 ученика?

Математика

В школьную библиотеку привезли 6 одинаковых пачек с учебниками математики. Всего ?? них было 72 учебника. Сколько таких пачек понадобится на класс, в котором 24 ученика?

Автор: Гость