В школьную библиотеку привезли 6 одинаковых пачек с учебниками математики. Всего ?? них было 72 учебника. Сколько таких пачек понадобится на класс, в котором 24 ученика?
Математика
В школьную библиотеку привезли 6 одинаковых пачек с учебниками математики. Всего ?? них было 72 учебника. Сколько таких пачек понадобится на класс, в котором 24 ученика?
Ответ(ы):
Гость:
В одной пачке 72:6=12(учебников). на класс с 24 учениками 24:12=2(пачки) Потребуется 2 пачки.
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