В соревнаваниях по плаваню участвовали 8 команд мальчиков , по 7 мальчиков в каждой , и еще 21 Девочки. на сколько девочки меньше , чем мальчиков? сколько всего детей участвовало в соревнаваниях?
Математика
В соревнаваниях по плаваню участвовали 8 команд мальчиков , по 7 мальчиков в каждой , и еще 21 Девочки. на сколько девочки меньше , чем мальчиков? сколько всего детей участвовало в соревнаваниях?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8*7=56(м)-всего. 2)56-21=35(д)-меньше мальчиков. 3)56+21=77(дет.)-всего. Ответ:на 35 девочек меньше мальчиков,77 детей всего участвовало в соревнованиях
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