В соревнаваниях по плаваню участвовали 8 команд мальчиков , по 7 мальчиков в каждой , и еще 21 Девочки. на сколько девочки меньше , чем мальчиков? сколько всего детей участвовало в соревнаваниях?

Математика

В соревнаваниях по плаваню участвовали 8 команд мальчиков , по 7 мальчиков в каждой , и еще 21 Девочки. на сколько девочки меньше , чем мальчиков? сколько всего детей участвовало в соревнаваниях?

Автор: Гость