В спортивном зале есть только 10 мячей .Две пятых из них составляют девятых класса. Сколько в спотривном зале футбольных мячей?

Алгебра

В спортивном зале есть только 10 мячей .Две пятых из них составляют девятых класса. Сколько в спотривном зале футбольных мячей?

Автор: Гость