В спортивном зале есть только 10 мячей .Две пятых из них составляют девятых класса. Сколько в спотривном зале футбольных мячей?
Алгебра
В спортивном зале есть только 10 мячей .Две пятых из них составляют девятых класса. Сколько в спотривном зале футбольных мячей?
Ответ(ы):
Гость:
10мячей °°°°°°°°°°°°°°°°°°
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