В спортивном зале есть только 10 мячей .Две пятых из них составляют девятых класса. Сколько в спотривном зале футбольных мячей?

Алгебра
В спортивном зале есть только 10 мячей .Две пятых из них составляют девятых класса. Сколько в спотривном зале футбольных мячей?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
10мячей °°°°°°°°°°°°°°°°°°
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Как пишется работа над ошибками
Ответить
Биология
Число этапов деления митоз мейоз
Ответить
Математика
Для дачи купили раскладную кровать за 768 р , 50 к и гамак какова цена гамака , если он?? 2 раза дешевле кровати ?))
Ответить
Английский язык
Помогите 4 класс с.62 .а ном.5и6
Ответить
Русский язык
Выпиши из 1-го и 2-го абзацев (упр 335) личные формы глаголов
Ответить