В спортивном зале стоят 3 большие скамейки и 7 маленьких .На каждой большой скамейке может разместиться 12 человек ,на каждой маленькой-6 человек. сколько всего человек может разместиться на всех скамейках ?на каких скамейках ...

Математика

В спортивном зале стоят 3 большие скамейки и 7 маленьких .На каждой большой скамейке может разместиться 12 человек ,на каждой маленькой-6 человек. сколько всего человек может разместиться на всех скамейках ?на каких скамейках размещаются больше человек:на 3 больших или на 7 маленьких -и на сколько

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