В спортивном зале стоят 3 большие скамейки и 7 маленьких .На каждой большой скамейке может разместиться 12 человек ,на каждой маленькой-6 человек. сколько всего человек может разместиться на всех скамейках ?на каких скамейках ...

Математика
В спортивном зале стоят 3 большие скамейки и 7 маленьких .На каждой большой скамейке может разместиться 12 человек ,на каждой маленькой-6 человек. сколько всего человек может разместиться на всех скамейках ?на каких скамейках размещаются больше человек:на 3 больших или на 7 маленьких -и на сколько
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)на 3 больших скамейках может разместиться: 3*12=36 человек 2) на 7 маленьких может разместиться :6*7=42 3) 42-36=на 6 человек  4)42+36=78 человек На 7 маленьких скамейках может разместиться на 6 человек  больше чем на 3 больших , 78 человек всего, может разместиться на 10 скамейках 
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