В спортивных соревнованиях участвовали 168 школьников. По легкой атлетике было в 3 ??аза больше, чем по плаванию,а по гимнастике на 12 человек меньше, в соревнованиях по плаванию. Сколько школьников участвовало в соревнованиях ...
Алгебра
В спортивных соревнованиях участвовали 168 школьников. По легкой атлетике было в 3 ??аза больше, чем по плаванию,а по гимнастике на 12 человек меньше, в соревнованиях по плаванию. Сколько школьников участвовало в соревнованиях по легкой атлетике?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - участвовали в соревнованиях по плаванию. Тогда 3х - в легкой атлетике, а х-12 - по гимнастике. Известно, что всего было 168 школьников. Составим и решим уравнение: х + 3х + х-12 = 168 5х = 168 - 12 5х = 155 х = 31 Значит, 31 школьник принимал участие в соревнованиях по плаванию. 2) 31* 3 = 93 (школьника) - в соревнованиях по легкой атлетике.
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