В спортивных соревнованиях участвовали 168 школьников. По легкой атлетике было в 3 ??аза больше, чем по плаванию,а по гимнастике на 12 человек меньше, в соревнованиях по плаванию. Сколько школьников участвовало в соревнованиях ...

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В спортивных соревнованиях участвовали 168 школьников. По легкой атлетике было в 3 ??аза больше, чем по плаванию,а по гимнастике на 12 человек меньше, в соревнованиях по плаванию. Сколько школьников участвовало в соревнованиях по легкой атлетике?

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