В сражение участвовали 43 черных и 37 рыжих муравьев из строя выбыли 20 муравьев. Ско??ько муравьев продолжает сражаться? Реши задачу разными способами.

Математика

В сражение участвовали 43 черных и 37 рыжих муравьев из строя выбыли 20 муравьев. Ско??ько муравьев продолжает сражаться? Реши задачу разными способами.

Автор: Гость