В сражение участвовали 43 черных и 37 рыжих муравьев из строя выбыли 20 муравьев. Ско??ько муравьев продолжает сражаться? Реши задачу разными способами.
Математика
В сражение участвовали 43 черных и 37 рыжих муравьев из строя выбыли 20 муравьев. Ско??ько муравьев продолжает сражаться? Реши задачу разными способами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)43+37=80-всего муравьев учавствовали 2)80-20=60-продолжают сражаться (43+37)-20=60
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