В свертывании крови участвует фибриноген, являющийся белком а) плазмы крови б) ц??топлазмы лейкоцитов в) входящих в состав тромбоцитов г) образующимся при разрушении эритроцитов

Биология

В свертывании крови участвует фибриноген, являющийся белком а) плазмы крови б) ц??топлазмы лейкоцитов в) входящих в состав тромбоцитов г) образующимся при разрушении эритроцитов

Автор: Гость