В свободное от песен и сказок время Ученый Кот ловит мышей. Когда у него спросили,сколько он поймал мышек,Кот подумал и ответил весьма туманно: -позавчера я поймал мышей на 10 штук меньше,чем вчера и сегодня; -сегодня и позав...

Математика

В свободное от песен и сказок время Ученый Кот ловит мышей. Когда у него спросили,сколько он поймал мышек,Кот подумал и ответил весьма туманно: -позавчера я поймал мышей на 10 штук меньше,чем вчера и сегодня; -сегодня и позавчера на 12 штук больше,чем вчера. Так сколько поймал Кот сегодня мышек: 1) решения нет;2)6 штук:3)11 штук

Автор: Гость