1. В каком слове пишется С? 1) и...рыхлить 2) и...пуганный 3) не...гораемый 4) ...двинуть 2. В каком слове пишется З? 1) чере...чур 2) ...гореть 3) и...тратить 4) и...гнание 3. В каком слове пишется С? 1) во...делыва...

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1. В каком слове пишется С? 1) и...рыхлить 2) и...пуганный 3) не...гораемый 4) ...двинуть 2. В каком слове пишется З? 1) чере...чур 2) ...гореть 3) и...тратить 4) и...гнание 3. В каком слове пишется С? 1) во...делывать 2) бе...злобный 3) бе..человечный 4) не...давленный 4. В каком слове пишется буква С? 1) не...доровится 2) и...чезнуть 3) в...дремнуть 4) во...любить5. В каком слове пишется буква С? 1) и...ношенный 2) и...черпать 3) бе...участный 4) ра...бежаться 6. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется З? 1) не...группированный, бе...думный 2) ра...цветать, бе...конечный 3) бе...брежный, и...париться 4) и...гнать, ра...толочь 7. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется С? 1) и...толкование, во...требовать 2) и...синя-чёрный, в...лететь 3) и...мучить, и...порченный 4) во...хождение, и...ведать 8. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 1) во...рождение, ...делать 2) и...числять и...пользовать 3) во...становить, во...раст 4) ...дание, ...дача 9. В каком ряду в словах на месте пропуска пишется не одна и та же буква? 1) ...дернуть, не...деланный 2) и...полнение, бе...покойный 3) ни...вергать, и...царапать 4) бе...вестный, и...жарить 10. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 1) ...горяча, ...дравствуйте 2) во...клицательный, ра...жигающий; 3) во...местить, ра...щелина 4) ра...пробовать, ра...смешить

Автор: Гость