доч... москвич... молодёж... малыш... эти слова пишится все пишится с ь знаком илинет?

Русский язык
доч... москвич... молодёж... малыш... эти слова пишится все пишится с ь знаком илинет?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нет. С мягким знаком на конце пишутся только сущ. третьего склонения. Дочь(3 скл.), москвич(2 скл.), молодежь(3 скл.), малыш(2 скл.).
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