Польза гетерозиса заключается в 1) появлении чистых линий 2) преодолении нескрещиваемости гибридов 3) увеличении урожайности 4) повышении плодовитости гибридов
Биология
Польза гетерозиса заключается в 1) появлении чистых линий 2) преодолении нескрещиваемости гибридов 3) увеличении урожайности 4) повышении плодовитости гибридов
Ответ(ы):
Гость:
Польза гетерозиса заключается в 3) увеличении урожайности
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