Поезд вышел утром в 9 ч 18 мин, а прибыл на станцию в 21 ч 56 мин. Скколько времени он бы?? в пути

Математика
Поезд вышел утром в 9 ч 18 мин, а прибыл на станцию в 21 ч 56 мин. Скколько времени он бы?? в пути
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Поезд был в пути 12 час 38 мин
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