Поезд вышел утром в 9 ч 18 мин, а прибыл на станцию в 21 ч 56 мин. Скколько времени он бы?? в пути
Математика
Поезд вышел утром в 9 ч 18 мин, а прибыл на станцию в 21 ч 56 мин. Скколько времени он бы?? в пути
Ответ(ы):
Гость:
Поезд был в пути 12 час 38 мин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
На рисунке приведен фрагмент электронной таблицы. Чему будет равно значение ячей??и B4, в которую записали формулу =СУММ(A1:B2;C3)
Английский язык
Физика
Три проводника соеденены в один узел. По одному проводнику к узлу подведен ток в 1.2 А, по второму проводнику из узла выходит ток в 1.7 А . Чему ра...