Поезд вышел утром в 9 ч 18 мин, а прибыл на станцию в 21 ч 56 мин. Скколько времени он бы?? в пути

Математика

Поезд вышел утром в 9 ч 18 мин, а прибыл на станцию в 21 ч 56 мин. Скколько времени он бы?? в пути

Автор: Гость