Три проводника соеденены в один узел. По одному проводнику к узлу подведен ток в 1.2 А, по второму проводнику из узла выходит ток в 1.7 А . Чему равна сила тока в третьем проводнике? К узлу или от узла направлен этот ток?

Физика

Три проводника соеденены в один узел. По одному проводнику к узлу подведен ток в 1.2 А, по второму проводнику из узла выходит ток в 1.7 А . Чему равна сила тока в третьем проводнике? К узлу или от узла направлен этот ток?

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