Три проводника соеденены в один узел. По одному проводнику к узлу подведен ток в 1.2 А, по второму проводнику из узла выходит ток в 1.7 А . Чему равна сила тока в третьем проводнике? К узлу или от узла направлен этот ток?
Физика
Три проводника соеденены в один узел. По одному проводнику к узлу подведен ток в 1.2 А, по второму проводнику из узла выходит ток в 1.7 А . Чему равна сила тока в третьем проводнике? К узлу или от узла направлен этот ток?
Ответ(ы):
Гость:
По первому Закону Кирхгофа сумма токов входящих в узел равна сумме выходящих. Отсюда следует, что в третьем проводнике ток равен 0,5А, и он подведен К узлу
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