Как это округлить десятых сотен вот это :93,43509

Гость: Гость:

93,43509 ≈ 93,4 - до десятых 93,43505 ≈ 100 - до сотен 93,43509 ≈ 93,4351 - до десятитысячных 93,43509 ≈ 93,435 до тысячных 93,43509 ≈ 93,44 - до сотых 93,43509 ≈93 - до единиц Сделала все, т. к. непонятно до какого разряда округлять в вопросе.