Как это округлить десятых сотен вот это :93,43509

Математика
Как это округлить десятых сотен вот это :93,43509
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
93,43509 ≈ 93,4 - до десятых 93,43505 ≈ 100 - до  сотен 93,43509 ≈ 93,4351 - до десятитысячных 93,43509 ≈ 93,435 до тысячных 93,43509 ≈ 93,44 - до сотых 93,43509 ≈93 - до единиц Сделала все, т. к. непонятно до какого разряда округлять в вопросе.
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