МНОГО БАЛЛОВ В трапеции ABCD с острыми углами при основании AD проведена диагональ AC, которая разбивает его на два подобных треугольника. Длина основания AD равна a, а длина основания BC равна b. Вычислить длину диагонали AC.

Геометрия

МНОГО БАЛЛОВ В трапеции ABCD с острыми углами при основании AD проведена диагональ AC, которая разбивает его на два подобных треугольника. Длина основания AD равна a, а длина основания BC равна b. Вычислить длину диагонали AC.

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