Запишите пропорцию значение каждого отношения которой будет равно а)3 б)5 в)0,4 ??)1,5 д)2/3 е)6/5 ж)1
Математика
Запишите пропорцию значение каждого отношения которой будет равно а)3 б)5 в)0,4 ??)1,5 д)2/3 е)6/5 ж)1
Ответ(ы):
Гость:
А) 18÷6=9÷3 б) 10÷2=25÷5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
1.В процессе преобразования растрового графического изображения количество цвет??в уменьшилось с 65536 до 16. Во сколько раз уменьшился его информа...
Окружающий мир
Геометрия
Найдите углы равнобедренного треугольника, если: 1) внешний угол равняется 110°; 2) внешний угол в три раза больше смежного с ним угла. Сколь...
Русский язык