6 и 7 срочно пожалуйста прошу

Гость: Гость:

106. Ягода-ягоды, море-моря, облако-облака. Простыни-простыня, улицы-улица, не разобрала, одеяла-одеяло. 107 Дерево-деревья, кресла-кресло(если правильно разобрала), стул-стулья, ручей-ручьи, не видно. Малыш-малыши, ерш-ерши, не видно, стриж-стрижи.