6 и 7 срочно пожалуйста прошу
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6 и 7 срочно пожалуйста прошу
Ответ(ы):
Гость:
106. Ягода-ягоды, море-моря, облако-облака. Простыни-простыня, улицы-улица, не разобрала, одеяла-одеяло. 107 Дерево-деревья, кресла-кресло(если правильно разобрала), стул-стулья, ручей-ручьи, не видно. Малыш-малыши, ерш-ерши, не видно, стриж-стрижи.
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