(УКР) - Яка оптична сила лінзи, якщо фокусна відстань 15см? (РУС) - Какая оптическая сила линзы, если фокусное расстояние 15 см?
Физика
(УКР) - Яка оптична сила лінзи, якщо фокусна відстань 15см? (РУС) - Какая оптическая сила линзы, если фокусное расстояние 15 см?
Ответ(ы):
Гость:
D= значит оптическая сила=1/0.15=6,66 дптр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Make up positive, negative and interrogative sentences. 7. My little cousins/ watch/ cartoons/ not news programs/ What? 8. The match/ start/ ...
Французский язык
Право
1.Ваш возраст: до 20 лет; до 30 лет; до 40 лет; от 40 до 50 лет; от 50 до 60 лет; более 60 лет. 2.Пол: М Ж 3.Знаете ли Вы, что в России сущес...
Русский язык
Пожалусйста!!!!нужно завтра!! Какое окончание у слов: прыгнул; (нет) сил; Без умолку; с перепугу; пахуч; навзничь..