1.Ваш возраст: до 20 лет; до 30 лет; до 40 лет; от 40 до 50 лет; от 50 до 60 лет; более 60 лет. 2.Пол: М Ж 3.Знаете ли Вы, что в России существует Закон «О защите прав потребителей»? Какие есть права у потребителя? 4.Прих...
Право
1.Ваш возраст: до 20 лет; до 30 лет; до 40 лет; от 40 до 50 лет; от 50 до 60 лет; более 60 лет. 2.Пол: М Ж 3.Знаете ли Вы, что в России существует Закон «О защите прав потребителей»? Какие есть права у потребителя? 4.Приходилось ли Вам обращаться за обменом товара в. магазин? Почему? 5. Что на ваше обращение сказала администрация магазина (продавец)? 6. В какой сфере Ваши права как потребителя нарушаются наиболее часто? 7.Знаете ли Вы о существовании общественных организаций по защите прав потребителей? Какие? 8. Обращались ли Вы в государственные органы по вопросам защиты прав потребителей? 9.Если Вам продан некачественный товар, и продавец отказывается вернуть за него деньги, как Вы поступите?
Ответ(ы):
Гость:
1) до 20 лет 2) Ж 3) Знаю. право на приобретение, возврат товара и другие. 4) Да. Потому что мне продали бракованную вещь. 5) Сказали, что заберут бракованную вещь и дали такую же, но качественную 6) мои права не нарушаются 7) Да. 8) нет 9) обращусь администратору магазина
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