Почему посеение театра в Афинах было доступно бедным гражданам
История
Почему посеение театра в Афинах было доступно бедным гражданам
Ответ(ы):
Гость:
дна часть театра – места для зрителей. Они разделялись проходами на секции, напоминающие клинья. В первом ряду сидели почётные гости: жрецы Диониса, стратеги, победители Олимпийских игр. Остальные места были платными: на «билете» из свинца или обожжённой глины буквой указывалась секция, где разрешалось занять любое место. Чтобы сделать посещение театра доступным даже беднейшим гражданам, государство в Афинах выдавало деньги для покупки входных билетов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Геометрия
Знайдіть площу бічної поверхні правильної чотирикутної піраміди, якщо ребро її о??нови дорівнюе 5 см, а апофема 6 см
Математика
Сделай схематический рисунок и решили задачу.Надо разложить в коробки 20 карандаш??й,по 6 карандашей в каждую.Сколько коробок потребуется?Сколько к...
Русский язык
Найдите падеж имен прилагательных слова в белый как снег блестящий прозрачными б??льшими глазами с черным носом
Русский язык