Почему посеение театра в Афинах было доступно бедным гражданам

Гость: Гость:

дна часть театра – места для зрителей. Они разделялись проходами на секции, напоминающие клинья. В первом ряду сидели почётные гости: жрецы Диониса, стратеги, победители Олимпийских игр. Остальные места были платными: на «билете» из свинца или обожжённой глины буквой указывалась секция, где разрешалось занять любое место. Чтобы сделать посещение театра доступным даже беднейшим гражданам, государство в Афинах выдавало деньги для покупки входных билетов.