Сделай схематический рисунок и решили задачу.Надо разложить в коробки 20 карандаш??й,по 6 карандашей в каждую.Сколько коробок потребуется?Сколько карандашей останется?
Математика
Сделай схематический рисунок и решили задачу.Надо разложить в коробки 20 карандаш??й,по 6 карандашей в каждую.Сколько коробок потребуется?Сколько карандашей останется?
Ответ(ы):
Гость:
3 коробки потребуется 2 карандаша останется
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