Сделай схематический рисунок и решили задачу.Надо разложить в коробки 20 карандаш??й,по 6 карандашей в каждую.Сколько коробок потребуется?Сколько карандашей останется?

Математика

Сделай схематический рисунок и решили задачу.Надо разложить в коробки 20 карандаш??й,по 6 карандашей в каждую.Сколько коробок потребуется?Сколько карандашей останется?

Автор: Гость