Чому стебло росте вгору,якщо його направлено вниз
Биология
Чому стебло росте вгору,якщо його направлено вниз
Ответ(ы):
Гость:
Йому потрібне сонце тому воно і виправляє стебло вгору
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