В каком направлении сменяются природные зоны ? 1)с севера на юг 2) с юга на север 3)с запада на восток 4) с востока на запад Помогите ,пожалуйста!

Окружающий мир

В каком направлении сменяются природные зоны ? 1)с севера на юг 2) с юга на север 3)с запада на восток 4) с востока на запад Помогите ,пожалуйста!

Автор: Гость