В каком направлении сменяются природные зоны ? 1)с севера на юг 2) с юга на север 3)с запада на восток 4) с востока на запад Помогите ,пожалуйста!
Окружающий мир
В каком направлении сменяются природные зоны ? 1)с севера на юг 2) с юга на север 3)с запада на восток 4) с востока на запад Помогите ,пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
ответ это номер один ))) я так думаю
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