Если ваша местность расположена на равнине , то составьте описание ее рельефа по плану. План: 1)Частью каких равнин является ваша местность 2)К какому виду по высоте относятся окружающие вашу местность равнины я живу в саратовс...
География
Если ваша местность расположена на равнине , то составьте описание ее рельефа по плану. План: 1)Частью каких равнин является ваша местность 2)К какому виду по высоте относятся окружающие вашу местность равнины я живу в саратовской области
Ответ(ы):
Гость:
0000ⁿ0000000∅°00000999000000000
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