Слово "на чеку" пишется слитно или раздельно
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Слово "на чеку" пишется слитно или раздельно
Ответ(ы):
Гость:
Слово "начеку" пишется слитно.
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