Сочинение на тему сумел обидеть сумей извиниться

Гость: Гость:

Каждый из нас в жизни хоть раз обижал друга. Но не каждый может подойти и слёгкостью извиниться перед человеком т.к становиться стыдно и неловко, даже иногда страшно. Когда ты обидел друга то ты чувствуешь себя виноватым и тебя это мучает. Так, что надо перебороть страх и извиниться перед ним.