Сочинение на тему сумел обидеть сумей извиниться
Окружающий мир
Сочинение на тему сумел обидеть сумей извиниться
Ответ(ы):
Гость:
Каждый из нас в жизни хоть раз обижал друга. Но не каждый может подойти и слёгкостью извиниться перед человеком т.к становиться стыдно и неловко, даже иногда страшно. Когда ты обидел друга то ты чувствуешь себя виноватым и тебя это мучает. Так, что надо перебороть страх и извиниться перед ним.
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