Сочинение на тему сумел обидеть сумей извиниться

Окружающий мир
Сочинение на тему сумел обидеть сумей извиниться
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Каждый из нас в жизни хоть раз обижал друга. Но не каждый может подойти и слёгкостью извиниться перед человеком т.к становиться стыдно и неловко, даже иногда страшно. Когда ты обидел друга то ты чувствуешь себя виноватым и тебя это мучает. Так, что надо перебороть страх и извиниться перед ним.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пошили 7 дитячих костюмів витрачати на кожен 2м тканини. на костюм для дорослих витратили 56м тканини. скільки метрів тканини витратили на всі кост...
Ответить
Русский язык
Как изменяются имена прилагательные измени имя прилагательное верный по числам родам и падежам
Ответить
Английский язык
СРОЧНО!!! ДАМ 30 БАЛЛОВ!!ответьте письменно на вопрос(пожалуйста): -Do you worry about the future of our world?
Ответить
Английский язык
Is Kate a good pupil?
Ответить
Математика
Помогите разобраться с данным заданием!
Ответить