На рисунке приведен фрагмент электронной таблицы. Какое число появится в ячейке D1, если скопировать в нее формулу из ячейки C2?
Информатика
На рисунке приведен фрагмент электронной таблицы. Какое число появится в ячейке D1, если скопировать в нее формулу из ячейки C2?
Ответ(ы):
Гость:
Там будет формула:=$A$2+$B$3 То есть число будет равно 5+7=12
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