Найдите падеж имен прилагательных слова в белый как снег блестящий прозрачными б??льшими глазами с черным носом
Русский язык
Найдите падеж имен прилагательных слова в белый как снег блестящий прозрачными б??льшими глазами с черным носом
Ответ(ы):
Гость:
.Падеж прилагательных определяем по существительному: с черным (носом) - Т.пбелый - И.пблестящими прозрачными (глазами) Т.п
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