Найдите падеж имен прилагательных слова в белый как снег блестящий прозрачными б??льшими глазами с черным носом

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Найдите падеж имен прилагательных слова в белый как снег блестящий прозрачными б??льшими глазами с черным носом

Автор: Гость