Какие минералы находятся в глине?
География
Какие минералы находятся в глине?
Ответ(ы):
Гость:
Глина состоит из минерала группы каолинита. Минералы содержащиеся в глинах, как правило это: андалузит, диаспор, корунд, накрит, пирофилитт и многие другие.
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