Знайдіть площу бічної поверхні правильної чотирикутної піраміди, якщо ребро її о??нови дорівнюе 5 см, а апофема 6 см
Геометрия
Знайдіть площу бічної поверхні правильної чотирикутної піраміди, якщо ребро її о??нови дорівнюе 5 см, а апофема 6 см
Ответ(ы):
Гость:
S=1/2*Pосновы*апофема=1/2*20*6=60 (см^2)
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