1)периметр P, если а = 1,5cм, b=2,5 см 2)сторону а, если P = 12,2м, b= 3,4м

Математика

1)периметр P, если а = 1,5cм, b=2,5 см 2)сторону а, если P = 12,2м, b= 3,4м

Автор: Гость