1)периметр P, если а = 1,5cм, b=2,5 см 2)сторону а, если P = 12,2м, b= 3,4м
Математика
1)периметр P, если а = 1,5cм, b=2,5 см 2)сторону а, если P = 12,2м, b= 3,4м
Ответ(ы):
Гость:
P=(a+b)*2 P=(1.5+2.5)*2=8 см a=p:2-b a=12.2 : 2 - 3.4=6.1-3.4=2.7
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