Пожалусйста!!!!нужно завтра!! Какое окончание у слов: прыгнул; (нет) сил; Без умолку; с перепугу; пахуч; навзничь..

Гость: Гость:

прыгнул - нулевое окончание(нет) сил - нулевое окончаниебез умолку - это наречие, окончаний не бываетс перепугу (есть сущ. перепуг), в нем есть окончание -у. Но оно разговорное, поэтому лучше разбирать как наречие - то есть без окончания пахуч - нулевое окончаниенавзничь - наречие, без окончания