Пожалусйста!!!!нужно завтра!! Какое окончание у слов: прыгнул; (нет) сил; Без умолку; с перепугу; пахуч; навзничь..

Русский язык
Пожалусйста!!!!нужно завтра!! Какое окончание у слов: прыгнул; (нет) сил; Без умолку; с перепугу; пахуч; навзничь..
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
прыгнул - нулевое окончание(нет) сил - нулевое окончаниебез умолку - это наречие, окончаний не бываетс перепугу (есть сущ. перепуг),  в нем есть окончание -у. Но оно разговорное, поэтому лучше разбирать как наречие - то есть без окончания пахуч - нулевое окончаниенавзничь - наречие, без окончания

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