Просклоняйте число 68
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Просклоняйте число 68
Ответ(ы):
Гость:
И.п. шестьдесят восемь Р.п. шестидесяти восьми Д.п. шестидесяти восьми В.п. шестьдесят восемь Т.п. шестьюдесятью восьмью П.п. о шестидесяти восьми
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