ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ!!! Тепловоз при скорости 23 км/ч развивает силу тяги 456 ньютонов. Определите мощность тепловоза в киловаттах.

Физика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ!!! Тепловоз при скорости 23 км/ч развивает силу тяги 456 ньютонов. Определите мощность тепловоза в киловаттах.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дано:V=23км/ч≈6,4 м/с,  F=456кН=456*10³Н Найти: N N=F*V N= 456*10³ Н *6,4 м/с=2918,4*10³ Вт=2918,4 кВт
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