Номер 267 найдите координаты вершины параболы и определите направление ветвей
Алгебра
Номер 267 найдите координаты вершины параболы и определите направление ветвей
Ответ(ы):
Гость:
Общий вид уравнения параболы у = ах² + вх + с. Вершина параболы находится по формуле хо = -в / 2а, уо - подстановкой значения хо в уравнение параболы. Направление ветвей параболы определяется знаком коэффициента а: при а > 0 ветви вверх, при а < 0 ветви вниз. 1) х² - 4х + 3 ветви вверх. хо = 4 / 2 = 2, уо = 4 - 8 + 3 = -1. 2) у = -х² - 12х + 1 ветви вниз. хо = 12 / -2 = -6. уо = -36 + 72 + 1 = 37.
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