На рисунке приведен фрагмент электронной таблицы. Чему будет равно значение ячей??и B4, в которую записали формулу =СУММ(A1:B2;C3)
Информатика
На рисунке приведен фрагмент электронной таблицы. Чему будет равно значение ячей??и B4, в которую записали формулу =СУММ(A1:B2;C3)
Ответ(ы):
Гость:
Сначало складываешь все в диапозоне от А1 до В2(А1+А2+В1+В2) и потом + С3
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