Решить с помощью геометрической прогрессии . Вкладчик положил на банковский счет некоторую сумму денег под 12% годовых, и через 2 года на его счету Оказалось 125 440 рублей.Сколько денег положил на счёт вкладчик?Заранее спасибо)
Алгебра
Решить с помощью геометрической прогрессии . Вкладчик положил на банковский счет некоторую сумму денег под 12% годовых, и через 2 года на его счету Оказалось 125 440 рублей.Сколько денег положил на счёт вкладчик?Заранее спасибо)
Ответ(ы):
Гость:
B3=125440 q=1.12 b1=? bn=b1*q^n-1 125440=b1*1.12^3-1 b1=125440/1.12² b1=125440/1.2544 b1=100000 100000 рублей положил на счет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Информатика
На рисунке приведен фрагмент электронной таблицы. Чему будет равно значение ячей??и B4, в которую записали формулу =СУММ(A1:B2;C3)
Английский язык