Решить с помощью геометрической прогрессии . Вкладчик положил на банковский счет некоторую сумму денег под 12% годовых, и через 2 года на его счету Оказалось 125 440 рублей.Сколько денег положил на счёт вкладчик?Заранее спасибо)

Алгебра
Решить с помощью геометрической прогрессии . Вкладчик положил на банковский счет некоторую сумму денег под 12% годовых, и через 2 года на его счету Оказалось 125 440 рублей.Сколько денег положил на счёт вкладчик?Заранее спасибо)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
B3=125440 q=1.12 b1=? bn=b1*q^n-1 125440=b1*1.12^3-1 b1=125440/1.12² b1=125440/1.2544 b1=100000 100000 рублей положил на счет
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