Решить с помощью геометрической прогрессии . Вкладчик положил на банковский счет некоторую сумму денег под 12% годовых, и через 2 года на его счету Оказалось 125 440 рублей.Сколько денег положил на счёт вкладчик?Заранее спасибо)

Алгебра

Решить с помощью геометрической прогрессии . Вкладчик положил на банковский счет некоторую сумму денег под 12% годовых, и через 2 года на его счету Оказалось 125 440 рублей.Сколько денег положил на счёт вкладчик?Заранее спасибо)

Автор: Гость