Дата основания нижнего Новгорода

История
Дата основания нижнего Новгорода
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Город основан в 1221 году владимирским князем Юрием Всеволодовичем. В 1500—1518 годах был построен каменный кремль, который не был взят ни разу за всю историю. 

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Польза гетерозиса заключается в 1) появлении чистых линий 2) преодолении нескрещиваемости гибридов 3) увеличении урожайности 4) повышении п...
Ответить
Алгебра
Решить с помощью геометрической прогрессии . Вкладчик положил на банковский счет некоторую сумму денег под 12% годовых, и через 2 года на его счету...
Ответить
Математика
Поезд вышел утром в 9 ч 18 мин, а прибыл на станцию в 21 ч 56 мин. Скколько времени он бы?? в пути
Ответить
Алгебра
Номер 267 найдите координаты вершины параболы и определите направление ветвей
Ответить
Информатика
На рисунке приведен фрагмент электронной таблицы. Чему будет равно значение ячей??и B4, в которую записали формулу =СУММ(A1:B2;C3)
Ответить