Дата основания нижнего Новгорода
История
Дата основания нижнего Новгорода
Ответ(ы):
Гость:
Город основан в 1221 году владимирским князем Юрием Всеволодовичем. В 1500—1518 годах был построен каменный кремль, который не был взят ни разу за всю историю.
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