Запишите сумму многочленов 0,7x2+1,2x3-4x4 в виде многочленов стандартного вида

Алгебра
Запишите сумму многочленов 0,7x2+1,2x3-4x4 в виде многочленов стандартного вида
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Ответ(ы):
Гость:
0,7x2+1,2x3-4x4= 1,9х5-4х4= -2,1х1
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