Без крыльев, а быстрее птицы с дерева на дерево перелетает НАЙДИТЕ ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Без крыльев, а быстрее птицы с дерева на дерево перелетает НАЙДИТЕ ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Ответ(ы):
Гость:
Главные члены предложения : подлежащие и сказуемое (что делает?) перелетает - сказуемое Существительное остутсвует Значит предложение: нераспространенное
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