В таблице даны сведения о населении четырёх крупнейших городов Дальнего Владивосток России город Владивосток 616086 тысяч населения Хабаровск 580770 человек Якутск 267983 человека Благовещенск 219861 человек округлите данные т...

Математика
В таблице даны сведения о населении четырёх крупнейших городов Дальнего Владивосток России город Владивосток 616086 тысяч населения Хабаровск 580770 человек Якутск 267983 человека Благовещенск 219861 человек округлите данные таблицы до десятков тысяч и покажите на диаграмме население всех городов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Якутск=68000 тыс. Благовещенск=20000 тыс. Владивосток=16000 тыс Хабаровск 81000 тыс                                                                                          1 место-Хабаровск   2 место=Якутск   3 место=Благовещенск  4 место=Владивосток
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