В таблице даны сведения о населении четырёх крупнейших городов Дальнего Владивосток России город Владивосток 616086 тысяч населения Хабаровск 580770 человек Якутск 267983 человека Благовещенск 219861 человек округлите данные т...

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В таблице даны сведения о населении четырёх крупнейших городов Дальнего Владивосток России город Владивосток 616086 тысяч населения Хабаровск 580770 человек Якутск 267983 человека Благовещенск 219861 человек округлите данные таблицы до десятков тысяч и покажите на диаграмме население всех городов

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