В театр поехали 36 первоклассников и 42 второклассника. Из них мальчиков было 38. Ско??ько девочек поехало в театр. Какая краткая запись у этой задачи?

Математика

В театр поехали 36 первоклассников и 42 второклассника. Из них мальчиков было 38. Ско??ько девочек поехало в театр. Какая краткая запись у этой задачи?

Автор: Гость