В театр поехали 36 первоклассников и 42 второклассника. Из них мальчиков было 38. Ско??ько девочек поехало в театр. Какая краткая запись у этой задачи?
Математика
В театр поехали 36 первоклассников и 42 второклассника. Из них мальчиков было 38. Ско??ько девочек поехало в театр. Какая краткая запись у этой задачи?
Ответ(ы):
Гость:
Краткая запись: 36+42-38=40 (девочек)
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