В тексте нарушена последовательность абзацев.Исправь текст и запиши его: По дороге домой я увидел белого кота. Кот отряхнулся и стал чёрным. Оказывается, Васька просыпал муку и стал белым.Теперь не осталось и муки. Когда я при...
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В тексте нарушена последовательность абзацев.Исправь текст и запиши его: По дороге домой я увидел белого кота. Кот отряхнулся и стал чёрным. Оказывается, Васька просыпал муку и стал белым.Теперь не осталось и муки. Когда я принёс молоко, то выяснилось, что наш чёрный кот Васька съел всю сметану.Я опять пошёл в магазин. Бабушка решила испечь блины. Но в доме закончилось молоко. Я пошёл в магазин. Блины в этот день бабушка не испекла.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Бабушка решила испечь блины. Но в доме закончилось молоко. Я пошёл в магазин.2) Когда я принёс молоко, то выяснилось, что наш чёрный кот Васька съел всю сметану.Я опять пошёл в магазин.3) По дороге домой я увидел белого кота. Кот отряхнулся и стал чёрным. Оказывается, Васька просыпал муку и стал белым.Теперь не осталось и муки.4)Блины в этот день бабушка не испекла.
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