В трех ящиках 110 кг яблок. в первом на 35 кг больше чем во втором,а во втором на 15 кг б??льше,чем в третьем.сколько яблок в каждом ящике?
Математика
В трех ящиках 110 кг яблок. в первом на 35 кг больше чем во втором,а во втором на 15 кг б??льше,чем в третьем.сколько яблок в каждом ящике?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Третий ящик - х Второй ящик - х+15 Третий ящик - х+15+35 Получаем уравнение: 3х+15+15+35=110 3х+65=110 3х=110-65 3х=45 х=45:3 х=15
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
История
Алгебра
Прямая x = m является осью симметрии графика квадратичной функции, заданной формул??й: у = - 4x2 - 20x + 30. Найдите m.
Геометрия