В трех ящиках 110 кг яблок. в первом на 35 кг больше чем во втором,а во втором на 15 кг б??льше,чем в третьем.сколько яблок в каждом ящике?

Математика

В трех ящиках 110 кг яблок. в первом на 35 кг больше чем во втором,а во втором на 15 кг б??льше,чем в третьем.сколько яблок в каждом ящике?

Автор: Гость