В трех цехах одного завода работают 2940 рабочих.3/7 всех рабочих работают в первом ц??хе.а остальные во втором и третьем.поровну в каждом. Сколько рабочих работает в третьем цехе?

Математика

В трех цехах одного завода работают 2940 рабочих.3/7 всех рабочих работают в первом ц??хе.а остальные во втором и третьем.поровну в каждом. Сколько рабочих работает в третьем цехе?

Автор: Гость