В трех цехах одного завода работают 2940 рабочих.3/7 всех рабочих работают в первом ц??хе.а остальные во втором и третьем.поровну в каждом. Сколько рабочих работает в третьем цехе?
Математика
В трех цехах одного завода работают 2940 рабочих.3/7 всех рабочих работают в первом ц??хе.а остальные во втором и третьем.поровну в каждом. Сколько рабочих работает в третьем цехе?
Ответ(ы):
Гость:
1) 2940:7=420(р.)- в одной части 2)420*3=1260(р.)-первый цех 3)2940-1260=1680(р.)- в третьем и втором 4)1680:2=840(р.)-во втором, в третьем
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Собака гонится за лисицей со скоростью 750 метров в минуту а лисица убегает от соб??ки со скоростью 800 метров в минуту с какой скоростью изменяе...
Окружающий мир
История
В давние времена когда не было электричества как удавалось ставить спектакли в которых действие происходит ночью
Математика